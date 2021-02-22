"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать

Украинская певица Джамала заявила, что была удивлена поведением поклонника, который, подсев к ней за столик, обнял, чтобы сфотографироваться. При этом он заявил, что не знает, есть ли у артистки парень. Об этом она рассказала 21 февраля в Instagram.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой.
Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.
Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".
Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июне 2020 года.