Бульвар Шоубиз
 
03 февраля, 2021
 
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Джамала рассказала, сколько сбросила за три недели похудения

По словам украинской певицы Джамалы, спустя три недели после того, как она начала худеть, результаты анализов показали уменьшение количества жировой массы. Несмотря на это, певица отметила, что чуда не случилось.

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Джамала: Весы показали, что я сбросила всего 800 г
Джамала: Весы показали, что я сбросила всего 800 г
Фото: jamalajaaa / Instagra

Украинская певица Джамала 3 февраля в Instagram сообщила, что за три недели похудела на 800 г.

"Готова докладывать о проделанной работе и новых правилах питания за прошедшие три недели. Чуда не случилось. Хотя результаты анализов говорят, что я уменьшилась в объемах и уменьшилось количество жировой массы, но весы показали, что я сбросила всего 800 г", – написала певица.

Джамала подчеркнула, что продолжает идти к своей цели и чувствует себя вдохновленной, так как остальные показатели улучшились.

"Я счастлива, что могу гордиться своими новыми результатами и продолжать путь к заветной десяточке!" – подытожила она.

14 января певица сообщила, что намерена сбросить 10 кг, чтобы вернуться в прежнюю форму. На момент публикации вес артистки составлял 69 кг.

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.

Теги: Джамала, певица, похудение
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