"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу". Худеющая Джамала опубликовала свой рацион питания от диетолога

Украинская певица Джамала с 14 января придерживается питания, благодаря которому намерена похудеть.

Украинская певица Джамала 24 января опубликовала в Instagram свой рацион питания, благодаря которому намерена избавиться от 10 кг.

"Моя диета сформирована согласно моими анализам, с учетом грудного вскармливания и под присмотром врача! Но если она поможет вам пересмотреть свое питание, буду рада", – написала певица, разместив в публикации фотографии рекомендаций и меню на день.

По словам Джамалы, у нее уже было несколько срывов.

"Соблазн подстерегает нас на каждом шагу, выбор только за нами. Очень тяжело. Правда! Были ли у меня срывы? Да, небольшие: пара кусочков арбуза, две клубники, два финика. А вчера я пошла с друзьями во французский ресторан и не устояла перед шоколадным фонданом! Но меня поддержала моя диетолог. Сказала, что зацикливаться на этой ошибке не стоит. Если долго переживать по поводу нарушений, это повысит гормон кортизол и тоже повлияет на прибавку веса. Поэтому не зацикливаемся, а продолжаем придерживаться диеты", – подытожила певица.

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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.

В сентябре 2020 года певица заявила, что не намерена истязать себя разнообразными процедурами и диетами ради того, чтобы поскорее вернуться в форму после вторых родов.

14 января 2021 года артистка заявила, что намерена избавиться от 10 кг, чтобы весить 59.