Джамала показала младшего сына

Младшему сыну украинской певицы Джамалы исполнилось восемь месяцев.

Украинская певица Джамала 19 февраля в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена с младшим сыном Селимом.

Певица позирует с ребенком на руках, сидя на полу. Младший сын артистки запечатлен спиной к объективу. В день публикации ему исполнилось восемь месяцев.

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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой.

Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июне 2020 года.