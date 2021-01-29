Песню, с которой Go-A поедет на "Евровидение", будут выбирать Джамала, Филатов и Квинта

Украинская группа Gо-A, которая будет представлять страну на "Евровидении 2021", должна показать не менее двух композиций жюри, в состав которого в том числе вошли фронтмен группы Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и певица Джамала. Песня, которая наберет максимальное количество баллов от судей, станет победительницей отбора.

Жюри в составе пяти человек определит, с какой песней украинская группа Gо-A, которая является победителем национального отбора "Евровидение 2020", будет представлять Украину на "Евровидении 2021". Об этом говорится 29 января на официальной странице организаторов нацотбора в Facebook.

Членами жюри стали украинская певица, победительница "Евровидения 2016" Джамала, продюсер и солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта, а также представители НОТУ (Национальной общественной телерадиокомпании Украины) Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

Сообщается, что коллектив должен представить на суд жюри не менее двух композиций. Песня, которая наберет максимальное количество баллов, станет победительницей отбора.

Жюри огласит результаты голосования до 10 марта. Положение о правилах отбора песни опубликовано на сайте НОТУ 26 января.

2 февраля 2020 года группа Gо-A стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители 41 страны. Украину представляют победители прошлогоднего нацотбора.

18 ноября организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

12 января 2021 года солистка Gо-A Екатерина Павленко заявила, что "примерно в феврале коллектив готов будет презентовать конкурсную песню".

"У нас было несколько вариантов, но мы остановились на лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать, о чем она, дождемся релиза. В основу песни положен фольклор определенного региона. Мне кажется, что нам удалось зацепить тему, которая будет интересна слушателям. Песня уже готова, но нужно еще финализировать некоторые моменты", – рассказала тогда Павленко.