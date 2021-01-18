Букмекеры назвали предварительных фаворитов "Евровидения 2021"

Букмекеры, не дожидаясь, пока конкурсанты представят свои песни, озвучили предварительный прогноз относительно результатов международного песенного конкурса "Евровидение 2021". Рейтинговая таблица опубликована на официальном сайте организаторов конкурса.
На момент публикации новости первое место в прогнозе букмекеров занимает коллектив из Исландии, на втором и третьем местах расположились конкурсанты из Болгарии и Швеции. В пятерку также вошли представители из России и Италии. Украина находится на 35-м месте.
18 марта 2020 года организаторы "Евровидения 2020" объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.
В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая. Организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.
Украину на "Евровидении 2021" будет представлять группа Go-A. Участники коллектива готовят премьеру конкурсной песни на февраль 2021 года.
Помимо Go-A, участие в конкурсе примут представители из 40 стран.