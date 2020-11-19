Бульвар Шоубиз
 
19 ноября, 2020
 
Новости

Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"

Организаторы "Евровидения 2021" ввели новые правила на случай, если участники не смогут приехать на конкурс из-за карантина, введенного для предотвращения пандемии коронавируса.

В 2021 году "Евровидение" пройдет 18-го, 20-го и 22 мая
В 2021 году "Евровидение" пройдет 18-го, 20-го и 22 мая 
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Участники песенного конкурса "Евровидение 2021" должны заранее записать выступления и отправить их организаторам конкурса. Об этом сообщается 18 ноября на официальном сайте конкурса. 

"Каждая вещательная компания запишет живое выступление, которое будет использовано в случае, если участник не сможет поехать в Роттердам из-за пандемии или карантина на месте. Трансляция записи в прямом эфире гарантирует, что в мае вы сможете насладиться выступлением любой страны, независимо от обстоятельств", – говорится в заявлении.

За процессом записи выступления каждого участника будет наблюдать независимый консультант от "Евровидения". При этом артист заранее не должен размещать видео где бы то ни было. Для записи конкурсного номера каждому участнику организаторы предоставляют три попытки.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

65-й конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая 2021 года.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители из 41 страны. Украину на "Евровидении" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A.

Теги: Евровидение, Нидерланды, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Евровидение 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
"Свет злым силам никогда не ухватить: солнышко все равно светит, как бы они ни пытались взять верх". Памяти Романа Виктюка
Наталия ДВАЛИ
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
  Замана: Уверен на 100%, если бы Порошенко стал еще раз президентом, сколько бы он им был, столько времени я сидел бы за решеткой
Алеся БАЦМАН
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Близкий друг Виктюка, продюсер Перман: Роман Григорьевич всегда говорил, чтобы его хоронили в родном Львове. Других вариантов не допускал
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах
Решетник: Жене нравится, когда ее окружают мужчины. А девочка остается в мечтах
Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото
Дочь нардепа от ОПЗЖ Бойко показала первенца. Фото
Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"
Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"
Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты
Тина Кароль поделилась снимками мужчины своей мечты
  Michelle Andrade записала гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике. Видео
  Michelle Andrade записала гимн чемпионата Европы по художественной гимнастике. Видео
  Shazam назвал самую популярную песню всех времен
  Shazam назвал самую популярную песню всех времен
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
Гринт попал в Книгу рекордов Гиннесса после того, как завел страницу в Instagram
"Давайте помогать вместе". Каменских стала амбассадором "Таблеточек"
"Давайте помогать вместе". Каменских стала амбассадором "Таблеточек"
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
"Буденовец Катя в бане". 63-летняя Рождественская показала обнаженку
Винник и Фреймут возвращаются в "Танцы со звездами"
Винник и Фреймут возвращаются в "Танцы со звездами"
Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год
Премьера украинского мультфильма "Гулливер возвращается" перенесена на 2021 год
Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина
Жена Dzidzio – певица Slavia рассказала, как могут зарабатывать артисты во время карантина
Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина
Винокур назвал странным поведение властей по отношению к артистам в условиях карантина
"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни
"Какой же волшебной была ночь". Зета-Джонс и Дуглас отмечают 20-летие семейной жизни
  Седокова назвала основные источники своих доходов
  Седокова назвала основные источники своих доходов
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
С тортом и собаками. Скорсезе поделился праздничными снимками
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS