Названы новые правила проведения "Евровидения 2021"

Организаторы "Евровидения 2021" ввели новые правила на случай, если участники не смогут приехать на конкурс из-за карантина, введенного для предотвращения пандемии коронавируса.

В 2021 году "Евровидение" пройдет 18-го, 20-го и 22 мая Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

Участники песенного конкурса "Евровидение 2021" должны заранее записать выступления и отправить их организаторам конкурса. Об этом сообщается 18 ноября на официальном сайте конкурса.

"Каждая вещательная компания запишет живое выступление, которое будет использовано в случае, если участник не сможет поехать в Роттердам из-за пандемии или карантина на месте. Трансляция записи в прямом эфире гарантирует, что в мае вы сможете насладиться выступлением любой страны, независимо от обстоятельств", – говорится в заявлении.

За процессом записи выступления каждого участника будет наблюдать независимый консультант от "Евровидения". При этом артист заранее не должен размещать видео где бы то ни было. Для записи конкурсного номера каждому участнику организаторы предоставляют три попытки.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

65-й конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая 2021 года.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители из 41 страны. Украину на "Евровидении" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A.