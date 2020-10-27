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Стало известно, сколько стран подтвердили участие в "Евровидении 2021"

Открытие международного песенного конкурса "Евровидение 2021" состоится 18 мая в Роттердаме (Нидерланды).

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Участие в "Евровидении 2021" примут представители 41 страны
Участие в "Евровидении 2021" примут представители 41 страны
Фото: Eurovision Song Contest / Facebook

41 страна официально подтвердила участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021". Об этом 26 октября сообщается на официальном сайте конкурса.

"Общественные вещатели из 41 страны примут участие в конкурсе песни "Евровидение" в следующем году", – говорится в сообщении.

В списке участников конкурса в том числе заявлены Украина, Австралия, Австрия, Норвегия, Великобритания, Армения, а также Россия, Азербайджан и Армения. 

"У нас точно такой же состав стран, который участвовал бы в соревнованиях в 2020 году, и мы очень рады, что все они вернутся в следующем году", – говорится в сообщении.

ВИДЕО
Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

По словам исполнительного директора конкурса Джона Ола Сенда, проведение конкурса стало невозможным в условиях пандемии коронавируса.

65-й конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая 2021 года.

Украину на "Евровидении" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A.

Теги: Украина, Австралия, Нидерланды, Евровидение 2020, Евровидение 2021
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