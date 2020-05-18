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20 мая, 2020
 
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"Евровидение: История огненной саги". Вышел трейлер комедии о песенном конкурсе. Видео

На YouTube-канале Netflix UK & Ireland разместили трейлер комедии "Евровидение: История огненной саги". В центре сюжета история исполнителей Ларса Эрикссона и Сигрид Эриксдоттир. По сюжету герои должны представить Исландию на "Евровидении". В ролике показано, как дуэт танцует на скалах и падает в снег. В фильме звучит голос шведской певицы Молли Санден, участницы "Детского Евровидения" 2006 года. Режиссер фильма – Дэвид Добкин. Роли исполнили Уилл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пирс Броснан и Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон. Премьера фильма "Евровидение: История огненной саги" назначена на Netflix на 26 июня.

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Феррелл и Макадамс исполнили роли участников музыкального дуэта
Феррелл и Макадамс исполнили роли участников музыкального дуэта
Скриншот: Netflix UK & Ireland / YouTube

видео

Видео: Netflix UK & Ireland / YouTube
Теги: Евровидение, фильм, видео, Netflix, Пирс Броснан, трейлер, Рейчел МакАдамс, Уилл Феррелл
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