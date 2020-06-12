"Евровидение: История огненной саги". Вышел официальный трейлер комедии о песенном конкурсе. Видео
На YouTube-канале американского стримингового сервиса Netflix разместили официальный трейлер комедии "Евровидение: История огненной саги". Главные герои – исполнители Ларс Эрикссон и Сигрид Эриксдоттир. Им предстоит представить Исландию на международном песенном конкурсе "Евровидение". В фильме звучит голос шведской певицы Молли Санден, участницы "Детского Евровидения" 2006 года. Режиссер фильма – Дэвид Добкин. Роли исполнили Уилл Феррелл, Рейчел Макадамс, Пирс Броснан и Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон. Премьера фильма "Евровидение: История огненной саги" назначена на Netflix на 26 июня.
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