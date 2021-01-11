Британский комментатор "Евровидения 2021" сообщил подробности проведения конкурса

Британский комментатор "Евровидения 2021" актер Грэхем Нортон заявил, что конкурс в Нидерландах состоится в любом случае.

Британский актер и ведущий Грэхем Нортон, комментирующий конкурс "Евровидение 2021" для британского телевидения, выразил сомнения в том, что песенный конкурс в 2021 году будет проводиться в присутствии 20 тыс. зрителей, сообщается 11 января на сайте телекомпании BBC.

По словам Нортона, конкурс в Нидерландах состоится в любом случае, вопреки пандемии коронавируса. Он подтвердил информацию, озвученную в ноябре 2020 года, что участники должны прислать организаторам записи своих выступлений на случай, если в мае лично не смогут участвовать в конкурсе.

18 марта 2020 года организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

"Евровидение 2021" состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал конкурса пройдет 18 мая, а на 20 мая запланировано проведение второго полуфинала. Финальная часть концерта состоится 22 мая.

Артисты будут выступать на той же сцене, которая была подготовлена для "Евровидения 2020".

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители из 41 страны. Украину на "Евровидении" будет представлять победитель национального отбора "Евровидение 2020", группа Go-A.

В ноябре 2021 года стало известно, что участники должны заранее записать выступления и отправить их организаторам конкурса на случай, если во время проведения мероприятия не смогут посетить его из-за пандемии.