  Организаторы "Евровидения 2021" презентовали новый логотип конкурса. Видео

По словам разработчиков нового дизайна логотипа для "Евровидения 2021", они сохранили минимализм предыдущего, дополнив визуализацию праздничными штрихами, чтобы отпраздновать возвращение конкурса.

Организаторы "Евровидения 2021" 4 декабря презентовали новый логотип песенного конкурса, говорится на официальном сайте мероприятия.

Как заявил исполнительный продюсер "Евровидения" Ситсе Баккер, новый логотип воплощает в себе объединение столиц европейских государств перед лицом вызовов современного мира, тогда как предыдущий представлял собой визуализацию флагов стран – участниц конкурса.

Организаторы подчеркнули, что дизайн нового логотипа был разработан той же командой, которая трудилась над логотипом отмененного из-за пандемии коронавируса "Евровидения 2020".

Отмечается, что дизайн предыдущего логотипа был удостоен награды European Design Award и Red Dot Design Award.

По словам разработчиков нового логотипа, они сохранили "простые, интеллектуальные, минималистские и экспериментальные" элементы, дополнив визуализацию праздничными штрихами, чтобы отпраздновать возвращение конкурса.

Видеопрезентация нового логотипа размещена на YouTube-канале организаторов.

ВИДЕО

Видео: Eurovision Song Contest / YouTube

"Евровидение 2021" состоится 18-го, 20-го и 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды).

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители из 41 страны.

18 ноября 2020 года организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.