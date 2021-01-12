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12 января, 2021
 
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"Остановились на лучшей истории". Go-A определилась с песней для "Евровидения 2021"

Украинская группа Go-A заканчивает запись конкурсной песни для "Евровидения 2021", но еще не знает, какой будет постановка.

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Go-A победители национального отбора конкурса "Евровидение 2020"
Go-A – победители национального отбора конкурса "Евровидение 2020"
Фото: Go-A Band / Facebook

Екатерина Павленко – солистка украинской группы Go-A, которая будет представлять Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение 2021" в Нидерландах, в интервью, обнародованном 12 января на сайте программы телеканала ICTV "Факты" заявила, что примерно в феврале коллектив готов будет презентовать конкурсную песню.

"У нас было несколько вариантов, но мы остановились на лучшей истории, на наш взгляд. Не буду рассказывать о чем она, дождемся релиза. В основу песни положен фольклор определенного региона. Мне кажется, что нам удалось зацепить тему, которая будет интересна слушателям. Песня уже готова, но нужно еще финализировать некоторые моменты", – рассказала Павленко.

Она сообщила, что музыкантам также предстоит придумать, как будет выглядеть их выступление на сцене.

"Сейчас будем больше концентрироваться именно над визуальной частью", – подчеркнула артистка.

22 февраля 2020 года группа стала победителем национального отбора на "Евровидение 2020" – за свое выступление с песней "Соловей" коллектив получил максимальное количество баллов как от судей, так и от зрителей.

18 марта организаторы "Евровидения 2020", проведение которого было запланировано на 12–16 мая в Роттердаме (Нидерланды), объявили об отмене конкурса из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в Роттердаме (Нидерланды) 18-го, 20-го и 22 мая.

Участие в международном музыкальном песенном конкурсе "Евровидение 2021" примут представители из 41 страны

18 ноября организаторы объявили новые правила проведения конкурса в условиях пандемии, обязав участников прислать записи своих выступлений на случай, если они не смогут приехать.

Теги: Евровидение, Go-A, Евровидение 2021
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