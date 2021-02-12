Джамала обнародовала совместные фото с матерью

Украинская певица Джамала назвала мать своим лучшим партнером по закулисью.

Джамала родилась в в 1983 году в Киргизской ССР Фото: jamalajaaa / Instagram

Украинская певица Джамала 12 февраля в Instagram разместила снимки, на которых запечатлена со своей матерью.

Публикацию певица посвятила ее дню рождения.

"Мой самый лучший партнер в каждом закулисье. Мой любимый день. Мой любимый Водолей. Обожаю", – написала она.

"С днем рождения мамочку", – присоединились к поздравлением подписчики певицы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jamala (@jamalajaaa)

Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась в 1983 году в Киргизской ССР. Ее отец Алим Джамаладинов – крымский татарин, а мать Галина Тумасова – армянка. Родители певицы познакомились в музыкальной школе: Джамаладинов работал там хоровым дирижером, а мать – пианисткой.

Школьные годы артистки прошли в Крыму, куда ее семья переехала в 1989 году.

Творческую карьеру певица начала в 18 лет, а в 2016 году победила на "Евровидении 2016" в Стокгольме с песней "1944".

Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двух сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая, который родился в июле 2020 года.