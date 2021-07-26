"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото

"Мои коты. Так похожи на нас с Бекиром, и одновременна оба – настоящие личности (а что нас ждет через 5–10 лет?)", – написала 37-летняя Джамала.
По словам певицы, старший сын – трехлетний Эмир – "всегда обосновывает свой выбор", а младший – Селим, которому в июне исполнился год – "действует по зову сердца".
"Старший точно знает, какой вкус творожка выберет сегодня, а младший всегда охотно составит ему компанию", – написала Джамала.
Пост певицы набрал больше 17 тыс. лайков. "Какие красавчики!" – прокомментировала фото мальчиков пользовательница с ником biletskakm.
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Джамала (настоящее имя – Сусана Джамаладинова) родилась 27 августа 1983 года в городе Ош, Киргизия. Выросла в Крыму, куда вместе с родителями переехала в 1989 году.
Окончила Симферопольское музыкальное училище имени Чайковского, а после – киевскую Национальную музыкальную академию имени Чайковского по классу оперного вокала.
В 2016 году она победила в песенном конкурсе "Евровидение 2016". Конкурс проходил в Стокгольме, Джамала исполняла композиции о депортации своего народа "1944".
Певица замужем за экономистом Бекиром Сулеймановым – пара зарегистрировала брак в апреле 2017 года. Супруги воспитывают двоих сыновей – Эмира-Рахмана (2018) и Селима-Гирая (2020).