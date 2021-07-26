"Какие красавчики!" Джамала показала своих маленьких сыновей. Фото

У 37-летней Джамалы двое сыновей – трехлетний Эмир и Селим, которому в июне исполнился год Фото: jamalajaaa / Instagram

"Мои коты. Так похожи на нас с Бекиром, и одновременна оба – настоящие личности (а что нас ждет через 5–10 лет?)", – написала 37-летняя Джамала.

По словам певицы, старший сын – трехлетний Эмир – "всегда обосновывает свой выбор", а младший – Селим, которому в июне исполнился год – "действует по зову сердца".

"Старший точно знает, какой вкус творожка выберет сегодня, а младший всегда охотно составит ему компанию", – написала Джамала.

Пост певицы набрал больше 17 тыс. лайков. "Какие красавчики!" – прокомментировала фото мальчиков пользовательница с ником biletskakm.

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