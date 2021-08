  Джамала и Tayanna рассказали о своем неожиданном дуэте

На концерте "Вечер премьер. Летняя серия" артистки представили совместную песню "Моя земля". Как рассказала Tayanna, она написала композицию еще год назад, но долго думала, с кем ее петь.

"Так я год ходила-думала, а потом решилась и позвонила Джамале, мы встретились, я сразу показала песню, и она, к моему удивлению, сразу согласилась", – поделилась звезда.

Джамала отметила, что с первой ноты услышала, что она хочет добавить в трек.

"Концепция в песне была, поскольку я очень уважаю Джамалу, я знаю ее творческие порывы, я понимаю, что так она очень сильный артист, нельзя ей приказывать, что делать, или навязывать свои предпочтения. Я пришла и говорю: "Смотри, это мой куплет, а это твой", – она спросила, какая там мелодия, а я говорю: "As you wish, делай что хочешь, пой как хочешь", – рассказала Решетняк.

Певица добавила, что в каждом куплете они с Джамалой показывают свой стиль, как они умеют и хотят петь.

Джамала отметила, что в дуэтной песне ее очень зацепил смысл.

"Когда я услышала рабочее название "Земля", я уже почувствовала, это моя Земля, и у меня заиграла кровь, как я люблю, в этом есть зерно, этно-зерно, в этом есть зерно правды", – рассказала знаменитость.

ВИДЕО

Видео: Світське життя / YouTube