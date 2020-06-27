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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Депортации из Крыма в 1944 году связаны с планами Сталина воевать с Турцией – историк

Выселение из Крыма проживавших там армян, болгар и греков проходило в рамках подготовки к попытке главы СССР Иосифа Сталина "решить вопрос" с проливами Босфор и Дарданеллы, которые контролируются Турцией, отметил историк Сергей Громенко.

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Депортация проводилась в Крыму в 1944 году
Депортация проводилась в Крыму в 1944 году
Фото: krymr.com

В 1940-е годы руководитель Советского Союза Иосиф Сталин собирался воевать с Турцией, и в связи с этим из Крыма были депортированы представители ряда народов. Об этом 27 июня в эфире радио "Крым.Реалии" сообщил крымский историк, журналист Сергей Громенко.

"В 1943 году, на волне первых успехов советской армии в борьбе с немцами, Сталин решил под шумок окончательно решить вопрос с черноморскими проливами – Босфором и Дарданеллами. Для этого нужно было победить в войне с Турцией. С целью подготовки к этой войне самым жестоким способом были зачищены два плацдарма будущих боевых действий, а именно – Кавказ (в конце 1943-го – начале 1944 года) и Крым (в середине 1944 года)", – сказал он.

По словам Громенко, в связи с этим в 1944 году из Крыма были выселены, в частности, 9621 армянин, 12 628 болгар и 16 006 греков.

После депортации крымских татар, с 1944 года по 1948-й, на полуострове "практически тысяча крымских топонимов была переименована".

"В основном переименованию подверглись именно крымскотатарские топонимы. Под угрозой было даже такое легендарное название как Бахчисарай. Армянские, болгарские и греческие названия практически не трогали", – рассказал историк.

11 мая 1944 года глава СССР Иосиф Сталин подписал постановление о выселении всех крымских татар с территории Крыма. Обоснование депортации было подготовлено в отдельной докладной записке наркому внутренних дел СССР Лаврентию Берии. Большая часть крымских татар была выселена в Узбекистан. Возвращаться в Крым они начали после 1990 года. В ноябре 2015 года Верховная Рада Украины признала депортацию крымских татар геноцидом и установила 18 мая Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

23 августа 1939 года СССР и Германия решили разделить сферы влияния в Восточной Европе и подписали договор о ненападении. Документ известен как пакт Молотова – Риббентропа, по фамилиям министров иностранных дел СССР и Германии, которые поставили под ним подписи. Спустя неделю после заключения пакта Германия напала на Польшу, что стало началом Второй мировой войны. Закончилась война 2 сентября 1945 года капитуляцией Японии.

Турция во Второй мировой войне активного участия не принимала.

Теги: Крым, Турция, Иосиф Сталин, СССР, война, Бахчисарай, депортация, Босфор
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