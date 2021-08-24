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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В день запуска Крымской платформы на сайтах российских СМИ появилась ее реклама

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Главной целью платформы является деоккупация Крыма
Главной целью платформы является деоккупация Крыма
Фото: krymr.com

23 августа, в день, когда в Киеве проходил учредительный саммит Крымской платформы, на сайтах российских СМИ запустили рекламу платформы.

Организатор проекта, глава правления Института информационной безопасности Артем Биденко рассказал "Обозревателю", что акция не была нацелена на троллинг россиян. 

"Запуск баннерной рекламы на российские сайты – замысел, который мы системно и технически налажено проводили в течение нескольких недель вместе с представителями министерств иностранных и внутренних дел. Перед нами стояла задача – позволить пользователям интернета с территории России узнать, так чей же Крым на самом деле", – пояснил он. 

Таргетированная реклама появилась на российских сайтах в 11.00 вчера, нажимая на баннер, пользователь переходил на прямую трансляцию саммита. 

Реклама пробыла на российских сайтах несколько часов, а потом ее заблокировали, сказал Биденко. 

В Facebook он уточнил, что реклама была вчера на российских интернет-ресурсах весь день. Биденко показал видео, на котором видно, как баннер перенаправляет пользователя на трансляцию саммита.

https://www.facebook.com/artembidenko/videos/232557958645432/

Также он опубликовал скриншоты с сайтов Lenta.ru и MK.RU. 

https://www.facebook.com/artembidenko/posts/4589037327786766

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа 2021 года. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, СМИ, Крым, Украина, реклама, оккупация, аннексия, трансляция, саммит, Артем Биденко, Крымская платформа
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