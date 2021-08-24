В день запуска Крымской платформы на сайтах российских СМИ появилась ее реклама

Организатор проекта, глава правления Института информационной безопасности Артем Биденко рассказал "Обозревателю", что акция не была нацелена на троллинг россиян.

"Запуск баннерной рекламы на российские сайты – замысел, который мы системно и технически налажено проводили в течение нескольких недель вместе с представителями министерств иностранных и внутренних дел. Перед нами стояла задача – позволить пользователям интернета с территории России узнать, так чей же Крым на самом деле", – пояснил он.

Таргетированная реклама появилась на российских сайтах в 11.00 вчера, нажимая на баннер, пользователь переходил на прямую трансляцию саммита.

Реклама пробыла на российских сайтах несколько часов, а потом ее заблокировали, сказал Биденко.

В Facebook он уточнил, что реклама была вчера на российских интернет-ресурсах весь день. Биденко показал видео, на котором видно, как баннер перенаправляет пользователя на трансляцию саммита.

Также он опубликовал скриншоты с сайтов Lenta.ru и MK.RU.