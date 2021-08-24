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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте – глава минэкономики и энергетики

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Аннексия РФ Крыма надругательство над верховенством права, отметил Альтмайер
Аннексия РФ Крыма – надругательство над верховенством права, отметил Альтмайер
Фото: EPA

Германия не признала и не признает незаконную аннексию Крыма РФ. Об этом на учредительном саммите Крымской платформы в Киеве 23 августа заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Мероприятие транслировалось на YouTube-канале Крымской платформы.

"Аннексия создала большую проблему в регионе, именно потому ЕС ввел санкции и пролонгировал их многократно. Именно продолжение этих действий и является обоснованием продолжения санкций", – сказал Альтмайер.

По его словам, аннексия РФ Крыма – "надругательство над верховенством права".

"Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к восстановлению государственных границ", – добавил Альтмайер.

Он заявил, что "транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года".

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, в том числе запрещающий европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям также запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

21 июня ЕС на год продлил санкции против России, введенные за оккупацию Крыма. Действующие ограничительные меры включают запрет на импорт в Евросоюз товаров, произведенных в Крыму. Также сохраняются ограничения на инфраструктурные и финансовые инвестиции на оккупированном полуострове.

Помимо этого, запрещен экспорт товаров и технологий крымским компаниям или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном, энергетическом секторах или для добычи нефти, газа и минеральных ресурсов. Санкции ЕС будут действовать по меньшей мере до 23 июня 2022 года.

Теги: Россия, Германия, Крым, Украина, санкции, экономика, ФРГ, аннексия, саммит, ограничения, Евросоюз, Петер Альтмайер, присоединение, Крымская платформа, ЕС
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