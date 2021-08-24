Германия не позволит превратить Крым в слепое пятно на карте – глава минэкономики и энергетики

"Аннексия создала большую проблему в регионе, именно потому ЕС ввел санкции и пролонгировал их многократно. Именно продолжение этих действий и является обоснованием продолжения санкций", – сказал Альтмайер.

По его словам, аннексия РФ Крыма – "надругательство над верховенством права".

"Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы абсолютно вместе с Украиной, вместе с ней, и мы вместе осуждаем эту аннексию, и мы призываем к новым переговорам, к восстановлению государственных границ", – добавил Альтмайер.

Он заявил, что "транзит газа через Украину будет продолжаться и после 2024 года".