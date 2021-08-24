НАТО усилит позиции в регионе Черного моря – заместитель генсекретаря

Заместитель генсекретаря НАТО: В дальнейшем все больше будет сделано для того, чтобы усилить позиции в регионе и дальше поддерживать Украину и Грузию Фото: ЕРА

"Если говорить о патрулировании Черного моря – конечно, мы должны и можем [делать] еще больше. Регион Черного моря чрезвычайно важен для НАТО. Для нас очень важно иметь подход "на 360 градусов" относительно нашей безопасности. Мы заботимся о безопасности Черноморского бассейна, мы позаботимся о безопасности восточных стран – наших союзников", – сказал Джоанэ.

Он сообщил, что сейчас в НАТО происходит процесс "огромной трансформации по подходам к безопасности".

"Сейчас, когда мы с вами находимся здесь, наши политические лидеры выстраивают новые подходы и готовятся к Мадридскому саммиту для того, чтобы пересмотреть концепцию перестройки НАТО. [...] Мы учимся у наших друзей, Украины и Грузии, учимся двусторонне, потому что, к сожалению, вы были под влиянием агрессии, войны со стороны России, под влиянием гибридной войны, кибератак. Помните, как была атака на систему электроэнергии Украины? Тогда это было исключение, а теперь – норма. Мы очень серьезно относимся к этой ситуации, в дальнейшем все больше будет сделано для того, чтобы усилить позиции в регионе и дальше поддерживать Украину и Грузию", – добавил Джоанэ.