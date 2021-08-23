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ПОЛИТИКА

Украина и Грузия станут членами НАТО – замгенсека Альянса на саммите Крымской платформы

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В НАТО подчеркнули, что Крым это Украина
В НАТО подчеркнули, что Крым – это Украина
Фото: ЕРА

Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса. Об этом 23 августа на саммите Крымской платформы заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он также заявил, что "НАТО осуждает серьезно и никогда не признает незаконную, нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией".

"Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. [...] Действия России привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право, они действительно являются угрозой для системы международного порядка", – сказал замгенсека Альянса.

Джоанэ также призвал Россию вернуть "свободу мореплавания и спокойствие в украинские порты".

"Это вопрос не только Украины, это вопрос для всех нас – в свободном демократическом мире", – подчеркнул представитель НАТО.

Также на саммите Джоанэ рассказал, что с 2014 года НАТО усилил свой восточный фланг, от Балтийского моря до Черного.

Контекст:

Курс на членство в Евросоюзе и НАТО закреплен в Конституции Украины.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

Вступление Украины в НАТО поддерживают 54% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в июле – августе Социологической группой "Рейтинг".

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, оккупация, аннексия, российская агрессия, международное право, судоходство, членство, Мирча Джоанэ
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