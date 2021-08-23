Украина и Грузия станут членами НАТО – замгенсека Альянса на саммите Крымской платформы

В НАТО подчеркнули, что Крым – это Украина Фото: ЕРА

Он также заявил, что "НАТО осуждает серьезно и никогда не признает незаконную, нелегитимную аннексию Крыма Российской Федерацией".

"Крым является территорией Украины, и мы призываем Россию вернуть контроль над полуостровом Украине. [...] Действия России привели к неописуемым страданиям украинского народа, они подрывают международное право, они действительно являются угрозой для системы международного порядка", – сказал замгенсека Альянса.

Джоанэ также призвал Россию вернуть "свободу мореплавания и спокойствие в украинские порты".

"Это вопрос не только Украины, это вопрос для всех нас – в свободном демократическом мире", – подчеркнул представитель НАТО.

Также на саммите Джоанэ рассказал, что с 2014 года НАТО усилил свой восточный фланг, от Балтийского моря до Черного.