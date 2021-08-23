В НАТО аннексию Крыма Россией назвали "нелегальной" и "неморальной"

"Что произошло в 2014 году из-за нелегальной, неморальной аннексии Крыма? Это не только касалось Украины. Я хочу сказать, что это даже не только вопрос Черноморского региона, речь шла об общей структуре, архитектуре системы норм и правил, которые были общеприняты в мире. Поэтому вызывает такие эмоции", – сказал он.

Замгенсека НАТО отметил, что Крым – "это важный вопрос для жителей Украины, для крымских татар", а также для тех, кто "сейчас находится под давлением в Крыму".

"НАТО с 2014 года многое сделал, начал усиливать восточный фланг, от Балтийского моря до Черного. [...] Мы замечаем милитаризацию Крыма Россией, она отстраивает там свою силу. [...] Регион Черного моря чрезвычайно важен для НАТО. Для нас очень важно иметь подход "на 360 градусов" относительно нашей безопасности", – подчеркнул Джоанэ.

По его словам, Альянс сам учится у Украины и Грузии, которые оказались "под влиянием российской агрессии".