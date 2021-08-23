Рада дала старт парламентскому измерению Крымской платформы – Разумков

"Это парламентское, президентское и правительственное измерения. Только такими совместными усилиями сможем достичь того результата, к которому стремимся все мы как в этом зале, так и за его пределами и во всех цивилизованных странах мира, которые знают, что такое верховенство права, уважение суверенитета и территориальной целостности Украины", – сказал Разумков.

Он выразил надежду, что в ложе для иностранных гостей "будет больше представителей парламентов", потому что Рада "планирует вести в постоянном режиме диалог в рамках Крымской платформы в парламентском измерении".

Рада 23 августа приняла постановление (№5775) об обращении к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОЧЭС, Европарламенту, правительствам и парламентам иностранных государств для усиления сотрудничества в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ. Постановление Рады поддержали 283 народных депутата, трое не голосовали.

В пояснительной записке говорится, что принятие документа является важным шагом по укреплению законодательного обеспечения отпора внешней агрессии против Украины, направленным на деоккупацию АР Крым и города Севастополя.