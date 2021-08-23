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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Крымская платформа призвана как можно быстрее положить конец оккупации полуострова – глава Нацсовета Швейцарии

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Пришло время объединить усилия международного сообщества для восстановления территориальной целостности Украины, отметил Эби
Пришло время объединить усилия международного сообщества для восстановления территориальной целостности Украины, отметил Эби
Фото: rada.gov.ua

Швейцария поддерживает инициативу Крымской платформы, для федерации Крым "был и остается неотъемлемой частью Украины". Об этом во время выступления на внеочередном заседании парламента 23 августа заявил глава Национального совета Федерального собрания Швейцарии (нижней палаты парламента) Андреас Эби, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Более семи лет прошло с момента аннексии РФ Крыма в нарушение международного права. Пришло время объединить и активизировать усилия Украины и международного сообщества для восстановления территориальной целостности Украины и положения, которое соответствует международному праву", – сказал Эби.

Он отметил, что от оккупации РФ Крыма пострадало прежде всего местное население, а также те, кто был вынужден покинуть полуостров.

Многочисленные обвинительные приговоры, в частности крымским татарам, "выносятся на основании российского антитеррористического законодательства и нарушают права человека и верховенство закона", добавил Эби.

Глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарии подчеркнул, что РФ, "как страна-оккупант в Крыму, должна выполнять свои обязанности по обеспечению соблюдения прав человека и международного гуманитарного права".

"Крымская платформа призвана сделать конкретный вклад для улучшения положения этих пострадавших людей и способствовать достижению главной цели – как можно быстрее положить конец оккупации [полуострова]" – резюмировал Эби.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.

На саммите приняли Совместную декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.

Теги: Россия, Крым, Украина, Швейцария, права человека, оккупация, аннексия, жертвы, парламент, пострадавшие, население, заседание, нарушение, Крымская платформа
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