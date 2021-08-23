Крымская платформа призвана как можно быстрее положить конец оккупации полуострова – глава Нацсовета Швейцарии

"Более семи лет прошло с момента аннексии РФ Крыма в нарушение международного права. Пришло время объединить и активизировать усилия Украины и международного сообщества для восстановления территориальной целостности Украины и положения, которое соответствует международному праву", – сказал Эби.

Он отметил, что от оккупации РФ Крыма пострадало прежде всего местное население, а также те, кто был вынужден покинуть полуостров.

Многочисленные обвинительные приговоры, в частности крымским татарам, "выносятся на основании российского антитеррористического законодательства и нарушают права человека и верховенство закона", добавил Эби.

Глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарии подчеркнул, что РФ, "как страна-оккупант в Крыму, должна выполнять свои обязанности по обеспечению соблюдения прав человека и международного гуманитарного права".

"Крымская платформа призвана сделать конкретный вклад для улучшения положения этих пострадавших людей и способствовать достижению главной цели – как можно быстрее положить конец оккупации [полуострова]" – резюмировал Эби.