Крымская платформа призвана как можно быстрее положить конец оккупации полуострова – глава Нацсовета Швейцарии

"Более семи лет прошло с момента аннексии РФ Крыма в нарушение международного права. Пришло время объединить и активизировать усилия Украины и международного сообщества для восстановления территориальной целостности Украины и положения, которое соответствует международному праву", – сказал Эби.
Он отметил, что от оккупации РФ Крыма пострадало прежде всего местное население, а также те, кто был вынужден покинуть полуостров.
Многочисленные обвинительные приговоры, в частности крымским татарам, "выносятся на основании российского антитеррористического законодательства и нарушают права человека и верховенство закона", добавил Эби.
Глава Нацсовета Федерального собрания Швейцарии подчеркнул, что РФ, "как страна-оккупант в Крыму, должна выполнять свои обязанности по обеспечению соблюдения прав человека и международного гуманитарного права".
"Крымская платформа призвана сделать конкретный вклад для улучшения положения этих пострадавших людей и способствовать достижению главной цели – как можно быстрее положить конец оккупации [полуострова]" – резюмировал Эби.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.
На саммите приняли Совместную декларацию Крымской платформы, которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.