Фукуяма: Аннексия Крыма – трагический эпизод в истории соблюдения прав человека

Фукуяма: Мне бы хотелось сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать эту инициативу Фото: EPA

"Мне бы хотелось сделать все, что в моих силах, чтобы поддержать эту инициативу. Мне бы хотелось вставить Крым в более глобальный контекст. Полностью понятно, что аннексия Крыма – трагический эпизод в истории соблюдения прав человека, особенно когда речь идет о населении полуострова и крымских татарах", – подчеркнул Фукуяма.

Он назвал аннексию Крыма частью геополитических соревнований между авторитарным режимом и либеральной демократией.

"Количество демократических государств росло с 1991 года примерно до 2008 года. Украина была частью этого процесса. В конце первого десятилетия XXI века мы увидели, что этот рост начал спадать", – отметил философ.

Он сослался на данные неправительственной организации Freedom House, которая заявила о том, что в 2020 году произошел значительный откат в соблюдении демократических прав и свобод из-за пандемии COVID-19.

"Это связано с тем, что большинство антидемократических сил были уверены в себе. Мне кажется, что два самых крупных – Россия и Китай – сыграли в этом большую роль. Они консолидировали внутреннюю власть режима и активно проектируют влияние на внешний мир", – подчеркнул Фукуяма.

По его словам, аннексия полуострова состоялась в результате "жестокого нарушения международных норм и прав человека".

"Это стало новой формой внешней политики России. Поэтому мне кажется, что Украина сейчас является основным фронтом борьбы всех стран, которые борются против диктатуры. Россия видит, что успех Украины является угрозой для внутреннего порядка РФ", – считает профессор.

Он отметил важность поддержки внешней политики Украины и возвращения Крыма.