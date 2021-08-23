Венедиктова назвала главные преступления российских оккупантов в Крыму

Генпрокурор назвала в числе преступлений экологические и милитаризацию.

"Но колонизация, изменение демографического состава населения, стирание национальной памяти, изменение национальной идентичности – я считаю, что это самая серьезная проблема и самое серьезное преступление, с которым мы сталкиваемся", – сказала она.

Венедиктова назвала методы, которые использует оккупационная власть, – выдворение с полуострова, запрет на въезд в Крым, уголовное преследование за участие в организации "Хизб ут-Тахрир", в том числе по надуманным основаниям, незаконное перемещение заключенных на территорию РФ.

Участники Крымской платформы сегодня осудили нарушения прав человека в оккупированном Россией Крыму и милитаризацию полуострова.