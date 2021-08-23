Экс-судья Международного уголовного суда об оккупации Крыма: Колонизация всегда заканчивается

"Британия в свое время также входила в эту игру. Мы тоже участвовали в этом процессе. Колонизация всегда заканчивается как процесс. Мировая история это показывает. Скорость имеет значение, это критический фактор, особенно когда мы говорим о Крымском полуострове", – отметил эксперт.

Он посоветовал украинцам быть стойкими, не сдаваться на полпути и добиваться деоккупации.

"Были уже такие кейсы – ситуация в Кении, Берег Слоновой Кости, Грузия, Бурунди, Афганистан и Бангладеш. Не все они перешли к стадии расследования после получения заявки. Кейс Украины – однозначно тут есть много доказательств. Думаю, на национальном уровне это мощное дело", – сказал Моррисон.

Он отметил, что есть большие шансы, что досудебная палата Международного уголовного суда инициирует расследование действий России в оккупированном Крыму.

"Тогда начнется настоящая работа, когда будет процесс сбора и представления доказательств", – уточнил экс-судья.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на саммите Крымской платформы, что колонизация, изменение демографического состава населения в Крыму, изменение национальной идентичности являются самыми серьезными преступлениями оккупантов на полуострове.