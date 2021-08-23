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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Экс-судья Международного уголовного суда об оккупации Крыма: Колонизация всегда заканчивается

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Россия оккупировала Крым в 2014 году
Россия оккупировала Крым в 2014 году
Фото: depositphotos.com

Каждая нация была колонизатором или ее кто-то колонизовал. Об этом заявил бывший судья Международного уголовного суда Говард Моррисон на инаугурационном саммите Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Британия в свое время также входила в эту игру. Мы тоже участвовали в этом процессе. Колонизация всегда заканчивается как процесс. Мировая история это показывает. Скорость имеет значение, это критический фактор, особенно когда мы говорим о Крымском полуострове", – отметил эксперт.

Он посоветовал украинцам быть стойкими, не сдаваться на полпути и добиваться деоккупации.

"Были уже такие кейсы – ситуация в Кении, Берег Слоновой Кости, Грузия, Бурунди, Афганистан и Бангладеш. Не все они перешли к стадии расследования после получения заявки. Кейс Украины – однозначно тут есть много доказательств. Думаю, на национальном уровне это мощное дело", – сказал Моррисон.

Он отметил, что есть большие шансы, что досудебная палата Международного уголовного суда инициирует расследование действий России в оккупированном Крыму.

"Тогда начнется настоящая работа, когда будет процесс сбора и представления доказательств", – уточнил экс-судья.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила на саммите Крымской платформы, что колонизация, изменение демографического состава населения в Крыму, изменение национальной идентичности являются самыми серьезными преступлениями оккупантов на полуострове.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Международный уголовный суд расследует дело о преступлениях, совершенных в Крыму, в контексте ведения боевых действий и во время задержаний. Суд пришел к выводу, что широкий спектр действий, составляющих военные преступления и преступления против человечности, "были совершены в контексте ситуации в Украине", и решил, что основания для расследования есть, сообщила прокурор МУС Фату Бенсуда 11 декабря 2020 года.

Тогдашний земгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов говорил в апреле 2021 года, что Украина отправила в Международный уголовный суд в Гааге 19 сообщений, связанных с российской агрессией.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.

В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".

Теги: Россия, Крым, Украина, оккупация, Международный уголовный суд, Ирина Венедиктова, Крымская платформа
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