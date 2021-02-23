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Украина подала новое заявление против России в ЕСПЧ

Украина подала девятое заявление против России в Европейский суд по правам человека, оно касается практики РФ по устранению оппонентов российских властей как внутри страны, так и за рубежом.

19 февраля правительство Украины подало в ЕСПЧ новое межгосударственное заявление против России
19 февраля правительство Украины подало в ЕСПЧ новое межгосударственное заявление против России
Фото: EPA

Украина подала новое заявление против России в Европейский суд по правам человека. Об этом в Facebook сообщил замминистра юстиции и уполномоченный по вопросам ЕСПЧ в Минюсте Иван Лищина.

По его словам, 19 февраля 2021 года правительство Украины подало новое межгосударственное заявление против России.

"Это девятое заявление, поданное Украиной против Российской Федерации. Оно было зарегистрировано под номером 10691/21", – отметил Лищина.

Документ касается практики России, которая прибегает к целенаправленным операциям по убийству оппонентов Российской Федерации как внутри страны, так и за рубежом.

https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10159048065950498

В комментарии "Европейской правде" Лищина отметил, что жалоба Украины, в частности, касается ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого в августе отравили боевым веществом класса "Новичок".

"Страны не обязаны обосновывать связь с жалобой, наше государство просто сообщает о системном нарушении прав человека другим государством, а именно Российской Федерацией", – заявил он.

Присутствие Навального в перечне жертв нападений официальной власти РФ делает украинскую жалобу соответствующей требованиям ЕСПЧ относительно сроков давности, отмечает издание. В жалобе фигурируют также убийства, совершенные на территории Украины.

"Речь идет о системных убийствах тех, кого считают врагами России, как то сотрудников военной разведки и СБУ, которых убили в Киеве и Мариуполе", – пояснил Лищина.

Как известно, 27 июня 2017 года в Киеве в результате подрыва автомобиля погиб полковник ГУР Минобороны Максим Шаповал. 31 марта того же года в результате похожего теракта погиб полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш.

В 2019 году СБУ заявила, что организатором этих двоих убийств был генерал-лейтенант ФСБ Российской Федерации, начальник департамента контрразведывательных операций ФСБ РФ Дмитрий Минаев.

Теги: Россия, Украина, ЕСПЧ, Алексей Навальный, Максим Шаповал, Александр Хараберюш, Иван Лищина, иск
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