Поддержка Крымской платформы всеми странами НАТО – мощный сигнал для консолидации усилий по деоккупации Крыма – Данилов

Секретарь СНБО поблагодарил все страны-члены НАТО за поддержку инициативы "Крымская платформа" и отметил, что для Украины позиция Альянса в этом вопросе очень важна.
По словам Данилова, саммит Крымской платформы "станет мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий по деоккупации Крымского полуострова".
Во время встречи Данилов и Джоане обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, в частности в контексте российской агрессии на востоке Украины, а также сотрудничество Украины с НАТО. Секретарь отметил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты, поскольку "кибероружие станет оружием номер один в ближайшие годы".
Заместитель генсека НАТО заявил, что все страны Альянса "понимают политическое и практическое значение Крымской платформы".
"НАТО разделяет позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Крымская платформа – важный инструмент, чтобы поддерживать крымский вопрос на повестке дня международного сообщества", – сказал Джоане.
Кроме этого, стороны обсудили евроатлантические устремления Украины. Данилов заявил, что Украина продолжит стратегический курс на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, определенный и закрепленный в Конституции.
Джоане отметил, что для членства Украины в НАТО Киеву нужны реформы, а НАТО – консенсус.
Также заместитель генсека поблагодарил украинскую сторону за участие в операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. В нем приняли участие 46 делегаций.
На нем приняли Совместную декларацию Крымской платформы которая осуждает политику России по отношению к оккупированному Крыму. Она открыта к подписанию другими странами, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.