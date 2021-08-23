Поддержка Крымской платформы всеми странами НАТО – мощный сигнал для консолидации усилий по деоккупации Крыма – Данилов

Секретарь СНБО поблагодарил все страны-члены НАТО за поддержку инициативы "Крымская платформа" и отметил, что для Украины позиция Альянса в этом вопросе очень важна.

По словам Данилова, саммит Крымской платформы "станет мощным сигналом для мира в вопросах консолидации усилий по деоккупации Крымского полуострова".

Во время встречи Данилов и Джоане обсудили ситуацию с безопасностью в Украине и мире, в частности в контексте российской агрессии на востоке Украины, а также сотрудничество Украины с НАТО. Секретарь отметил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты, поскольку "кибероружие станет оружием номер один в ближайшие годы".

Заместитель генсека НАТО заявил, что все страны Альянса "понимают политическое и практическое значение Крымской платформы".

"НАТО разделяет позицию о непризнании временной оккупации Крыма и части Донецкой и Луганской областей. Крымская платформа – важный инструмент, чтобы поддерживать крымский вопрос на повестке дня международного сообщества", – сказал Джоане.

Кроме этого, стороны обсудили евроатлантические устремления Украины. Данилов заявил, что Украина продолжит стратегический курс на приобретение полноправного членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, определенный и закрепленный в Конституции.

Джоане отметил, что для членства Украины в НАТО Киеву нужны реформы, а НАТО – консенсус.

Также заместитель генсека поблагодарил украинскую сторону за участие в операции по эвакуации из Афганистана лиц, которым угрожает опасность.