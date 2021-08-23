Попытки РФ узаконить незаконную оккупацию Крыма и Севастополя неприемлемы – декларация Крымской платформы

Участники саммита решили продолжать осуществление политики непризнания незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией.

"[Участники] подчеркивают, что любое изменение статуса Автономной Республики Крым и города Севастополя как неотъемлемой части суверенной территории Украины не признается и не будет признаваться и попытки России узаконить временную оккупацию и неправомерный захват неприемлемы. Они ожидают возврата Украине временно оккупированных территорий АР Крым и города Севастополя и восстановления их автономного статуса, как это предусмотрено Конституцией Украины, и заявляют о своей поддержке жителей этой территории в восстановлении их прав и свобод, закрепленных в Конституции Украины, и улучшении социально-экономического положения на полуострове", – указано в документе.

Подписанты декларации призвали РФ "приобщаться к конструктивному участию" в деятельности Международной Крымской платформы, направленной на прекращение временной оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя.