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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Чубаров: Заложенная Москвой мина в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в Крыму в 2014 году

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Чубаров: Исправлением ошибок прошлых лет станет имплементация закона Украины о коренных народах и усовершенствование нормативно-правовой базы
Чубаров: Исправлением ошибок прошлых лет станет имплементация закона Украины о коренных народах и усовершенствование нормативно-правовой базы
Фото: EPA

Закон о коренных народах Украины, принятый Верховной Радой 1 июля, позволяет приступить к законодательному усовершенствованию нынешнего автономного статуса Крыма, который был определен в 1991 году в "условиях СССР по лекалам, изготовленным Кремлем".

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время инаугурационного саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Заложенная тогда Москвой мина замедленного действия в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в 2014 году. Исправлением ошибок прошлых лет станет имплементация закона Украины о коренных народах и усовершенствование нормативно-правовой базы с целью закрепления статуса Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии в составе независимого Украинского государства. Именно такая автономия будет обозначать восстановление исторической справедливости в отношении крымскотатарского народа через реализацию им своего права на самоопределение в форме национально-территориальной автономии", – подчеркнул Чубаров.

Контекст:

Россия оккупировала Крым весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. На админгранице между Крымом и материковой частью Украины действует контрольно-пропускной режим.

Зеленский внес законопроект №5506 "О коренных народах Украины" в Верховную Раду в День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа 18 мая 2021 года и определил его как неотложный. В этот день он заявил, что Украина делает все, чтобы вернуть оккупированный Россией Крым.

Закон признает крымских татар, крымчаков и караимов коренными народами Украины. Коренными являются такие народы, которые не имеют собственного государственного образования за пределами Украины, указано в тексте закона.

Верховная Рада приняла закон 1 июля, президент подписал закон 21 июля.

Теги: Россия, Крым, Украина, СССР, Меджлис, Рефат Чубаров, автономия, Крымская платформа
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