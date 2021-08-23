Чубаров: Заложенная Москвой мина в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в Крыму в 2014 году

Об этом глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил во время инаугурационного саммита Крымской платформы, который проходит 23 августа в Киеве, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Заложенная тогда Москвой мина замедленного действия в виде фактической автономии российского этнического большинства сдетонировала в 2014 году. Исправлением ошибок прошлых лет станет имплементация закона Украины о коренных народах и усовершенствование нормативно-правовой базы с целью закрепления статуса Автономной Республики Крым как национально-территориальной автономии в составе независимого Украинского государства. Именно такая автономия будет обозначать восстановление исторической справедливости в отношении крымскотатарского народа через реализацию им своего права на самоопределение в форме национально-территориальной автономии", – подчеркнул Чубаров.