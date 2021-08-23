Россия создает условия, в которых даже после деоккупации будет продолжать оставаться в Крыму – Чубаров

"Россия создает условия для того, чтобы даже при отходе из Крыма продолжать физически оставаться на полуострове. Согласно недавнему исследованию известных украинских экспертов Андрея Клименко и Татьяны Гутяковой, за годы оккупации АР Крым и города Севастополя население полуострова за счет миграции из Российской Федерации выросло как минимум на один миллион человек", – отметил глава Меджлиса.

Он добавил, что одновременно оккупанты проводят репрессии против крымскотатарского народа и этнических украинцев, стараясь вытеснить из Крыма всех нелояльных жителей полуострова.

"Так как эти действия являются прямым нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, мы исходим из того, что колонизаторы в момент деоккупации Крыма подлежат немедленному выдворению с территории украинского государства", – заявил Чубаров.