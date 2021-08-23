Россия создает условия, в которых даже после деоккупации будет продолжать оставаться в Крыму – Чубаров

"Россия создает условия для того, чтобы даже при отходе из Крыма продолжать физически оставаться на полуострове. Согласно недавнему исследованию известных украинских экспертов Андрея Клименко и Татьяны Гутяковой, за годы оккупации АР Крым и города Севастополя население полуострова за счет миграции из Российской Федерации выросло как минимум на один миллион человек", – отметил глава Меджлиса.
Он добавил, что одновременно оккупанты проводят репрессии против крымскотатарского народа и этнических украинцев, стараясь вытеснить из Крыма всех нелояльных жителей полуострова.
"Так как эти действия являются прямым нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1949 года о защите гражданского населения во время войны, мы исходим из того, что колонизаторы в момент деоккупации Крыма подлежат немедленному выдворению с территории украинского государства", – заявил Чубаров.
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предотвращения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма. Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.
Официально деятельность Крымской платформы начата на инаугурационном саммите 23 августа. На нем планируется принять документ под названием "Крымская хартия", который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.
19 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что участие в саммите подтвердили 44 страны и организации. На уровне президентов и глав правительств будут представлены 13 стран, также будет президент Евросовета Шарль Мишель. Кулеба заявил, что, независимо от уровня представительства, страны-участники саммита становятся основателями Крымской платформы. 20 августа участие в саммите подтвердила Исландия, количество участников возросло до 45.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов 20 августа сообщил, что из-за давления России одна из стран, которая ранее подтвердила участие в саммите, отказалась от него.
В министерстве иностранных дел России назвали "нелегитимными" попытки Украины вернуть оккупированный Россией Крым, в частности при помощи инициативы "Крымская платформа".