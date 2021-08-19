Вступление Украины в НАТО поддерживают 54% украинцев – опрос

35% респондентов выступают против присоединения страны к Альянсу.
Еще 11% опрошенных отказались отвечать либо затруднились с выбором позиции по этому поводу.
Как отмечают социологи, больше всего вступление Украины в НАТО поддерживают украинцы из возрастной группы 16–24 года – 66%.
Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.
Курс на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Также участники саммита выразили поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, заявили о непризнании аннексии Крыма Россией. Альянс призвал Россию отказаться от наращивания войск у границы Украины и прекратить ограничивать судоходство в частях Черного моря.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО.
Президент США Джо Байден также заявил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что "это еще предстоит увидеть" и сначала Украина должна искоренить коррупцию.