Вступление Украины в НАТО поддерживают 54% украинцев – опрос

Как отмечают социологи, больше всего вступление Украины в НАТО поддерживают украинцы из возрастной группы 16–24 года Фото: ЕРА

35% респондентов выступают против присоединения страны к Альянсу.

Еще 11% опрошенных отказались отвечать либо затруднились с выбором позиции по этому поводу.

Как отмечают социологи, больше всего вступление Украины в НАТО поддерживают украинцы из возрастной группы 16–24 года – 66%.

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа среди граждан Украины старше 16 лет по всей стране, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, а также Крыма. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Всего опрошено 20 тыс. респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1%, по области – не более 4%.