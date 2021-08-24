Лавров назвал Крымскую платформу "не имеющей перспектив русофобской акцией"

По словам Лаврова, в России знают "о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям" Фото: ЕРА

По его словам, в России знают "о тех методах, которые используются, чтобы принуждать союзников подключаться к такого рода бессмысленным акциям".

Глава российского МИД считает, что в основу "не имеющей никаких перспектив пропагандистской затеи" легла "ложно понятая солидарность членов ЕС и НАТО".

Также Лавров добавил, что Крымская платформа – это "русофобская акция", которую поддерживают лидеры западного мира.