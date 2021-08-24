"Есть над чем работать". Климкин прокомментировал саммит Крымской платформы

Климкин: В мировые СМИ эта история не зашла Фото: ЕРА

"Уровень представления США, Германии, Франции, Италии и многих других после длительной подготовки Крымской платформы не вдохновляет. Я очень хочу, чтобы эта история стала успешной – не просто "праздничной", декларативной, а реальной. Как видите, формальный старт не является простым – нам есть над чем работать", – написал дипломат.

По его словам, для Украины будут важны эффективность и результаты инициативы.

"Пока в мировых СМИ эта история не зашла – они занимаются Афганистаном и вообще не занимаются нами. Так же мировые СМИ показывают сегодня вице-президента США Камалу Харрис в Сингапуре и в целом ее турне по Азии", – отметил Климкин.