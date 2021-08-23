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Украина получила от МВФ $2,7 млрд, в Киеве прошел саммит Крымской платформы. Главное за день

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В учредительном саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций
В учредительном саммите Крымской платформы приняли участие 46 делегаций
Фото: president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий понедельника, 21 августа.

Помощь от МВФ

Сегодня в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении $650 млрд, из которых $2,7 млрд были выделены Украине.

Крымская платформа

В Киеве состоялся учредительный саммит Крымской платформы, в котором приняли участие 46 делегаций. Участники саммита приняли итоговую декларацию, которая открыта для подписания другими странами. В документе, в частности, осудили системные ограничения прав человека в оккупированном Крыму, продолжающуюся милитаризацию Крыма, изменение демографической структуры на полуострове путем переселения российских граждан.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил на саммите, что Россия создает условия для того, "чтобы даже при отходе из Крыма продолжать физически оставаться на полуострове".

Рада обратилась к ЕС, ООН и НАТО с призывом усилить сотрудничество в рамках Крымской платформы для противодействия агрессии РФ.

Профессор Стенфордского университета, американский философ Фрэнсис Фукуяма, принявший участие в саммите в формате видеоконференции, заявил, что Украина, добиваясь деоккупации Крыма, "является основным фронтом борьбы всех стран, которые борются против диктатуры".

В Киеве открыли офис Крымской платформы. Его возглавил постоянный представитель президента в АРК Антон Кориневич.

Эвакуация украинцев

23 августа из Кабула в Киев прилетел самолет, которым эвакуировали 98 человек, из них 27 – граждане Украины. В Афганистане остается еще порядка 50 украинцев, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина и Грузия в НАТО

Украина и Грузия станут членами Североатлантического альянса, заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ.

Саммит первых леди и джентльменов

В Киеве прошел саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности". Гостями форума стали девять первых леди из Латвии, Литвы, Сербии, Германии, Коста-Рики, Израиля, Хорватии, Бразилии, жена президента Европейского совета Шарля Мишеля и дочь президента Ливана.

По результатам саммита его участники приняли декларацию о международном сотрудничестве и содействии для решения актуальных гуманитарных проблем.

Ситуация в Афганистане

Талибы окружили провинцию Панджшер после того, как местные власти отказались сдать регион без сопротивления. Панджшер – единственная из 34 провинций Афганистана, которая не находится под контролем группировки "Талибан".

США должны вывести свои войска из Афганистана до 31 августа. Представитель "Талибана" пригрозил последствиями, если американские военнослужащие останутся дольше в стране. Президент США Джо Байден заявил, что поддержал бы санкции против "Талибана".

Лидеры стран "Большой семерки" (G7) проведут срочное заседание по ситуации в Афганистане 24 августа.

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, Грузия, Афганистан, Меджлис, Джо Байден, Рефат Чубаров, декларация, эвакуация, Талибан, Дмитрий Кулеба, талибы, саммит, Кабул, военнослужащий, Фрэнсис Фукуяма, Антон Кориневич, Крымская платформа
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