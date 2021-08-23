Украина получила $2,7 млрд от МВФ

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ (специальные права заимствования. – "ГОРДОН") поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" – написала Рожкова.
Сегодня в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении $650 млрд, из которых $2,7 млрд были выделены Украине.
"Это распределение принесет пользу всем членам, удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепляя доверие и способствуя устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19", – говорится в сообщении.
9 июля в МВФ одобрили дополнительную эмиссию специальных прав заимствования на $650 млрд. Деньги должны пойти на восстановление мировой экономики после кризиса от пандемии коронавируса.
2 августа решение о выделении странам – членам Фонда $650 млрд принял совет управляющих МВФ.