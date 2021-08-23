Украина получила $2,7 млрд от МВФ

В Нацбанке сообщили, что специальные права заимствования поступили на счет Украины в МВФ Фото: depositphotos.com

"Сегодня 1,9 млрд СПЗ (специальные права заимствования. – "ГОРДОН") поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" – написала Рожкова.

Сегодня в МВФ заявили о вступлении в силу решения о распределении $650 млрд, из которых $2,7 млрд были выделены Украине.

"Это распределение принесет пользу всем членам, удовлетворяя долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепляя доверие и способствуя устойчивости и стабильности мировой экономики. Это особенно поможет наиболее уязвимым странам, которые пытаются справиться с последствиями кризиса COVID-19", – говорится в сообщении.