Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к ресурсам МВФ

Запрет доступа режима Лукашенко к специальным правам заимствования (СДР) и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не проведут свободные выборы, полагает оппозиционерка.

Тихановская аргументировала такую просьбу тем, что эти средства, предназначенные для народа, пойдут на репрессии против белорусов.

"Оппозиционерка привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования коронавируса как биологического оружия в тюрьмах. Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти", – сказано в сообщении.

Также Тихановская поблагодарила сенатора-демократа Роберта Менендеса за его письмо президенту США Джо Байдену с призывом заблокировать режиму Лукашенко доступ к $1 млрд от МВФ.

Тихановская и Менендес встречались во время ее визита в США