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Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к ресурсам МВФ

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Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов
Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов
Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд (МВФ) и США заблокировать доступ к средствам МВФ режиму считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко. Об этом говорится в письме оппозиционерки, которое направили 20 августа директору МВФ Кристалине Георгиевой и министру финансов США Джанет Йеллен. Текст письма опубликован на сайте Тихановской.

Запрет доступа режима Лукашенко к специальным правам заимствования (СДР) и обмену в свободно конвертируемые валюты должен быть закрыт до тех пор, пока в Беларуси не проведут свободные выборы, полагает оппозиционерка.

Тихановская аргументировала такую просьбу тем, что эти средства, предназначенные для народа, пойдут на репрессии против белорусов.

"Оппозиционерка привела примеры жестокого обращения с людьми, приговоров и задержаний по политическим мотивам, использования коронавируса как биологического оружия в тюрьмах. Тихановская заявила, что действия режима с каждым днем ухудшают и без того тяжелое экономическое положение Беларуси, и новые денежные переводы не должны помочь Лукашенко выиграть время для удержания власти", – сказано в сообщении.

Также Тихановская поблагодарила сенатора-демократа Роберта Менендеса за его письмо президенту США Джо Байдену с призывом заблокировать режиму Лукашенко доступ к $1 млрд от МВФ. 

Тихановская и Менендес встречались во время ее визита в США

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов. Она утверждала, что покинуть страну ее заставили угрозами силовики. Оппозиционерка сказала, что ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву. 

Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор, как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги: США, Беларусь, МВФ, Джо Байден, деньги, финансы, Джанет Йеллен, Светлана Тихановская
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