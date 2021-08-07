США могут ввести новые санкции против режима Лукашенко в годовщину выборов президента Беларуси – CNN

Источник в Конгрессе США рассказал, что санкции должны объявить в понедельник, 9 августа.

Пока неизвестно, на что будут нацелены новые санкции. CNN сообщил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Вашингтон передала администрации Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.

Речь идет о компаниях, которые "монополизированы режимом считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко" и его соратниками. В их числе – калийная компания "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия.

Тихановская призывала администрацию Байдена ввести более жесткие санкции. По ее мнению, до этого ограничительные меры были "символическими". Первоначальные санкции не ударили по режиму Лукашенко, в действительности время было упущено, говорила белорусская оппозиционерка.

В то же время Тихановская вспомнила секторальные санкции, введенные Европейским союзом после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и последующего ареста находившегося на борту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. По ее словам, они были жесткими и США могут последовать такой же политике.