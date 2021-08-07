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США могут ввести новые санкции против режима Лукашенко в годовщину выборов президента Беларуси – CNN

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Лукашенко управляет Беларусью с 1994 года
Лукашенко управляет Беларусью с 1994 года
фото: president.gov.by

Администрация президента США Джо Байдена планирует объявить о новых санкциях против режима считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в годовщину президентских выборов в стране. Об этом сообщили информированные источники телеканала СNN 6 августа.

Источник в Конгрессе США рассказал, что санкции должны объявить в понедельник, 9 августа. 

Пока неизвестно, на что будут нацелены новые санкции. CNN сообщил, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская в ходе визита в Вашингтон передала администрации Байдена конкретный список компаний, которые она хотела бы видеть под санкциями.

Речь идет о компаниях, которые "монополизированы режимом считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко" и его соратниками. В их числе – калийная компания "Беларуськалий", а также нефтяные, лесные и сталелитейные предприятия. 

Тихановская призывала администрацию Байдена ввести более жесткие санкции. По ее мнению, до этого ограничительные меры были "символическими". Первоначальные санкции не ударили по режиму Лукашенко, в действительности время было упущено, говорила белорусская оппозиционерка.

В то же время Тихановская вспомнила секторальные санкции, введенные Европейским союзом после инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair и последующего ареста находившегося на борту белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. По ее словам, они были жесткими и США могут последовать такой же политике.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились.

Теги: Александр Лукашенко
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