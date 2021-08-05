"Нацисты и все, чего о них говорить". Лукашенко поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси с Юга и Запада

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна… Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно", – утверждает Лукашенко.

Он считает, что соседние страны могут выдворить в Беларусь нелегальных мигрантов.

"Не дай бог [сопредельные страны] начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", – сказал Лукашенко.