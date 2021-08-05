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"Нацисты и все, чего о них говорить". Лукашенко поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси с Юга и Запада

Лукашенко: Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска
Лукашенко: Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска
Фото: president.gov.by

Считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть "каждый метр границы" Беларуси с Юга и Запада. Об этом 5 августа сообщает сайт президента Беларуси.

"С сегодняшнего дня ни одна нога на территорию Беларуси с сопредельной стороны, будь то с Юга или с Запада, ступить не должна… Здесь министр МВД, министр обороны. Закройте каждый метр границы. Мы не зря вкладывали колоссальные средства в пограничные войска, в наши вообще силовые структуры. Народ наш должен чувствовать себя спокойно, он должен знать, что есть мужики, которые готовы их защитить. Вот это мы должны сделать. Элементарно", – утверждает Лукашенко.

Он считает, что соседние страны могут выдворить в Беларусь нелегальных мигрантов.

"Не дай бог [сопредельные страны] начнут реализовывать тактику выдворения людей, которых они туда позвали через официальные пропускные пункты. Это уже… Вы знаете последствия, они – тоже. Поэтому пусть думают. Мы их предупредили, а они пусть думают. Мяч на их стороне. Но дойти до того, чтобы убивать людей и полуживых выбрасывать на нашу территорию… Ну нацисты и все, чего о них говорить", – сказал Лукашенко.

Контекст:

По данным министерства внутренних дел Литвы на 3 августа, в 2021 году литовско-белорусскую границу незаконно пересекли 4026 мигрантов.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе. МВД Литвы 3 августа сообщили, что в Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией, а 3 августа Литва начала возвращать в Беларусь нелегаловПока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода решили предоставитьУкраина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, граница, нацисты, нелегалы
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