"История о распятом мальчике". Беларусь заявила о гибели мигранта на белорусско-литовской границе, в Литве ответили

Премьер Литвы Ингрида Шимоните сравнила сообщение о погибшем на границе иракце с фейком о "распятом мальчике" Фото: ЕРА

Сообщило об этом государственное агентство БЕЛТА.

Инцидент якобы произошел в районе населенного пункта Бенякони Гродненской области. В Госпогранкомитете заявили, что мужчину пограничники нашли в тяжелом состоянии, начали оказывать медицинскую помощь, но тот умер.

Перед этим Telegram-канал "Пул первого", который информирует о деятельности считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко, писал о смерти мигранта из Ирака. Тот якобы возвращался из Литвы и "умер на руках" у пограничника.

Как пишет BNS, литовские пограничники заявили, что узнали об инциденте из СМИ и не получали никакой информации об этом от Госпогранкомитета Беларуси.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ей тоже неизвестно о каких-либо эксцессах на границе с Беларусью, сообщает Delfi.

За все, что происходит на территории Беларуси, ответственны власти этой страны, подчеркнула она. По словам Шимоните, речь идет о пропаганде и фейках.

В Литве "знают историю о распятом мальчике в Украине и все остальные лживые новости, которые в таких ситуациях использовались", сказала Шимоните. Появления подобной информации, по ее мнению, следовало ожидать. Должностные лица Литвы выполняют свои обязанности, "а за то, кто и где был найден на территории Беларуси, власть Беларуси отвечает сама", добавила она.