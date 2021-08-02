В лагере мигрантов в Литве произошли беспорядки

Причиной конфликта стало возмущение мигрантов палаткой для проживания, которую залило дождем, и некачественной водой. Некоторые мигранты заявили во время акции протеста, что они "живут, как животные".

Отмечается, что мигранты попытались сбежать из лагеря, однако полиция остановила их с помощью струи воды из пожарного шланга и слезоточивого газа.

О пострадавших не сообщается. Полиция задержала двух человек. Их вывели из лагеря. Одного из них увели к машине скорой помощи.