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В Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

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По данным МВД Литвы, в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тыс. мигрантов
По данным МВД Литвы, в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тыс. мигрантов
Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

1 августа в Шальчининкайском районе Литвы Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ Frontex с вертолета выявило группу нелегальных мигрантов в сопровождении автомобиля. По информации министерства внутренних дел Литвы, машины этой модели используют сотрудники Госпогранкомитета Беларуси. Видео опубликовано 3 августа на YouTube-канале МВД Литвы.

"Уже ранее у нас были косвенные доказательства того, что незаконный ввоз мигрантов через литовскую границу не происходит без ведома белорусских властей. На отснятом видео отчетливо видна попытка нелегальных мигрантов въехать в Литву. Мигрантам помогают лица, управляющие транспортными средствами той же модели, которую используют сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси", – сказала глава ведомства Агне Билотайте, отмечается на сайте МВД Литвы.

По данным правоохранителей, в этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4026 мигрантов.

ВИДЕО
Видео: Vidaus reikalų ministerija / YouTube

Как сообщали в МВД Литвы, в ночь на вторник, 3 августа, литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов". Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили, подчеркнули в ведомстве.

Контекст:

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода предоставят также Украина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.

Теги: МВД, Беларусь, Литва, граница, пограничники, кризис, мигранты, Frontex, автомобиль, нелегалы
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