В Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

"Уже ранее у нас были косвенные доказательства того, что незаконный ввоз мигрантов через литовскую границу не происходит без ведома белорусских властей. На отснятом видео отчетливо видна попытка нелегальных мигрантов въехать в Литву. Мигрантам помогают лица, управляющие транспортными средствами той же модели, которую используют сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси", – сказала глава ведомства Агне Билотайте, отмечается на сайте МВД Литвы.
По данным правоохранителей, в этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4026 мигрантов.
Как сообщали в МВД Литвы, в ночь на вторник, 3 августа, литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов". Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили, подчеркнули в ведомстве.
В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.
В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.
Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.
Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".
Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода предоставят также Украина и Эстония.
На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях, а Служба охраны госграницы планирует оборудовать 508 км четырехметрового забора с колючей проволокой на литовско-белорусской границе.