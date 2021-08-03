В Литве выявили группу нелегалов в сопровождении автомобиля, который используют в Госпогранкомитете Беларуси

По данным МВД Литвы, в 2021 году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли более 4 тыс. мигрантов Фото: Valstybės sienos apsaugos tarnyba / Facebook

"Уже ранее у нас были косвенные доказательства того, что незаконный ввоз мигрантов через литовскую границу не происходит без ведома белорусских властей. На отснятом видео отчетливо видна попытка нелегальных мигрантов въехать в Литву. Мигрантам помогают лица, управляющие транспортными средствами той же модели, которую используют сотрудники Государственного пограничного комитета Беларуси", – сказала глава ведомства Агне Билотайте, отмечается на сайте МВД Литвы.

По данным правоохранителей, в этом году литовско-белорусскую границу нелегально пересекли 4026 мигрантов.

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Видео: Vidaus reikalų ministerija / YouTube

Как сообщали в МВД Литвы, в ночь на вторник, 3 августа, литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов". Пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили, подчеркнули в ведомстве.