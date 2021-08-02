Погранслужба Литвы предложила отгородиться от Беларуси четырехметровым забором с колючей проволокой

Отмечается, что его установка обойдется более чем в €150 млн.

По словам Мачайтиса, планируется установка забора из сварной стержневой сетки, сверху он будет заканчиваться стрежнями Y-формы, на которых будет смонтирована колючая проволока.

СОГГЛ предлагает оборудовать 508 км такого забора. В зависимости от финансирования его строительство может занять до трех лет.

Контекст:

По данным Службы охраны государственной границы Литвы на 30 июля, на границе с Беларусью в этом году литовские пограничники задержали 3282 мигранта, преимущественно из Ирака (2111 человек).

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Власти Литвы объявили 7 июля о начале строительства стены на границе с Беларусью. На проект хотят потратить €42 млн. Литва разместит дополнительные войска на границе, чтобы сдержать поток нелегальной миграции.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода предоставят также Украина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.