Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь

В ночь на 3 августа литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов" Фото: ЕРА

Он добавила, что пограничники могут применять "все необходимые меры", чтобы остановить нелегальную миграцию. При этом он подчеркнул, что применение физической силы со стороны пограничников может быть обусловлено агрессивным поведением мигрантов.

По его словам, пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.