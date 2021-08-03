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Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь

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В ночь на 3 августа литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов"
В ночь на 3 августа литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов"
Фото: ЕРА

В ночь на вторник, 3 августа, литовские пограничники задержали и вернули в Беларусь "десятки мигрантов". Об этом сообщает LRT со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Литвы Арнольдаса Абрамавичюса.

Он добавила, что пограничники могут применять "все необходимые меры", чтобы остановить нелегальную миграцию. При этом он подчеркнул, что применение физической силы со стороны пограничников может быть обусловлено агрессивным поведением мигрантов.

По его словам, пока ни одному иностранцу в Литве убежище не предоставили.

Контекст:

В Литве считают, что называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните утверждала, что перевозкой мигрантов занимаются легальные белорусские компании, которые специализируются на туристическом бизнесе.

В связи с растущим притоком нелегальных мигрантов правительство Литвы 2 июля объявило чрезвычайную ситуацию. 13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией.

Еврокомиссия поможет Литве преодолеть миграционный кризис, возникший на границе с Беларусью. Об этом 2 июля заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для контроля границы с Беларусью ЕС направил в Литву пограничные патрули и вертолеты.

Из-за наплыва мигрантов Литва предложит Евросоюзу ввести новые санкции против Беларуси, заявил 12 июля глава МИД страны Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, "использование мигрантов в качестве оружия против стран ЕС даже более цинично, чем угон самолета Ryanair".

Польша 21 июля заявила о направлении гуманитарной помощи Литве в связи со сложной ситуацией из-за наплыва мигрантов через Беларусь. Помощь Литве в виде колючей проволоки и заградительного провода предоставят также Украина и Эстония.

На фоне наплыва мигрантов из Беларуси в МВД Литвы предложили ввести чрезвычайное положение в приграничных самоуправлениях.

2 августа в лагере мигрантов в Литве произошли беспорядки, в ходе которых пограничники применили слезоточивый газ.

Теги: Беларусь, миграция, Литва, пограничники, иностранцы, убежище, нелегалы
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