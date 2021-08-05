КГБ Беларуси обвинил в "организации попытки госпереворота" США и Ходорковского

Тертель назвал нескольких человек, которые "управляют медийными лицами переворота":

эксперт по вопросам гражданского общества Европейского фонда за демократию, научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла, экс-министр иностранных дел Словакии Павол Демеш;

бывший помощник госсекретаря США по вопросам демократии, прав человека и труда, экс-руководитель организации Freedom House Дэвид Кремер;

сотрудник варшавского Центра восточных исследований Камиль Клысинский;

директор проектов фонда Freedom House Витис Юрконис;

исполнительный директор Европейского фонда за демократию Ежи Помяновски;

российский бизнесмен Михаил Ходорковский.

"Самая важная роль" в организации протестов, которые КГБ считает частью попытки переворота, отводится США, а "главным автором белорусского мятежа" называют Майкла Карпентера – старшего директора Центра Джо Байдена по глобальному взаимодействию. Ранее он был заместителем помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии и советником по внешней политике у тогда еще вице-президента Джо Байдена.

"Если мы берем наших соседей, то наиболее агрессивную политику в отношении Республики Беларусь проводят режимы Вильнюса и Варшавы", – добавил в фильме Тертель. По его словам, Минск также видит "неконструктивную роль, несмотря на братские отношения между народами, нынешнего руководства Украины".

"На белорусском направлении в настоящее время работают в информационном пространстве против нас, по разным оценкам, от 50 до 70 тыс. человек. Я имею в виду и центры информационного противоборства вооруженных сил США, других западных государств, Украины", – цитирует Тертеля "Белта".