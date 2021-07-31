Лукашенко назвал Тихановкую дурой и мерзавкой. Видео

Об этом сообщает сайт президента Беларуси.

Видео его выступления обнародовал Telegram-канал NEXTA.

"Я сегодня прочитал в докладе, что ее заставили уехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и так далее. Это после того, как их хотели сжечь в этом доме [где 9 августа 2020 года в день выборов собрались представители оппозиции], помните? Это же все было спланировано спецслужбами, когда они собрали координационный совет и повели в отдельный дом. И эта дура туда поперлась", – начал Лукашенко.

По его словам, Тихановская 10 августа 2020 года "прибежала".

"Я говорю: "Хорошо, мы сделали все, что ты просила. Ну, едь к детям! Я понимаю. Я вообще против женщины не воюю. Не успела выехать, звонит. Говорит, что у нее нет денег. Я говорю: возьми у государственной компании, попроси сколько хочешь, $15 тыс. Вот что было. И она сегодня говорит, что ей угрожали, что детей отнимали и прочее. Мерзавка", – добавил он.

Назвать компанию, у которой Тихановская якобы могла попросить денег, Лукашенко отказался.

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