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Тихановская рассказала, как Байден приносил ей печенье из Белого дома

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Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов
Тихановская покинула Беларусь сразу после президентских выборов
Фото: ЕРА

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сказала, что после встречи в Белом доме президент США Джо Байден вынес ей печенье. Об этом она сообщила на видео, которое опубликовал YouTube-канал "Страна для жизни" 28 июля.

По ее словам, встреча с Байденом была "не слишком политической и прошла тепло", а на общение ушло около 10 минут.

"Вы знаете, мы уже попрощались, он [Байден] ушел, я уже начала общаться с [членом Палаты представителей США] Крисом Смитом , и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне печенье из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас есть замечательное печенье, подкрепитесь". Говорю: "Ну, вы как знали, что у меня не было завтрака", – поделилась впечатлениями Тихановская.

ВИДЕО
Видео: Страна для жизни / YouTube
Контекст:

Байден встретился с Тихановской 28 июля. "Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека", – отмечал Байден по итогам встречи.

Тихановская в США провела ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Тихановская покинула страну сразу после президентских выборов, в которых победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовало 80,1% избирателей. Тихановская заняла второе место, набрав 10,1% голосов. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Покинуть Беларусь Тихановскую, по ее словам, заставили угрозами силовики. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву. 

Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

Теги: США, Беларусь, Джо Байден, визит, встреча, Светлана Тихановская
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