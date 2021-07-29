Тихановская рассказала, как Байден приносил ей печенье из Белого дома

По ее словам, встреча с Байденом была "не слишком политической и прошла тепло", а на общение ушло около 10 минут.

"Вы знаете, мы уже попрощались, он [Байден] ушел, я уже начала общаться с [членом Палаты представителей США] Крисом Смитом , и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне печенье из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас есть замечательное печенье, подкрепитесь". Говорю: "Ну, вы как знали, что у меня не было завтрака", – поделилась впечатлениями Тихановская.

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