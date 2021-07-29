Тихановская рассказала, как Байден приносил ей печенье из Белого дома

По ее словам, встреча с Байденом была "не слишком политической и прошла тепло", а на общение ушло около 10 минут.
"Вы знаете, мы уже попрощались, он [Байден] ушел, я уже начала общаться с [членом Палаты представителей США] Крисом Смитом , и опять открывается дверь, заходит Джо Байден и приносит мне печенье из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас есть замечательное печенье, подкрепитесь". Говорю: "Ну, вы как знали, что у меня не было завтрака", – поделилась впечатлениями Тихановская.
Байден встретился с Тихановской 28 июля. "Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека", – отмечал Байден по итогам встречи.
Тихановская в США провела ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Тихановская покинула страну сразу после президентских выборов, в которых победу одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко. По официальным данным, за него проголосовало 80,1% избирателей. Тихановская заняла второе место, набрав 10,1% голосов. Альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.
Покинуть Беларусь Тихановскую, по ее словам, заставили угрозами силовики. По словам оппозиционерки, ей предложили выбрать "между детьми и тюрьмой" и она выбрала детей, выехав в Литву.
Тихановская говорила, что вернется в Беларусь, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Баллотироваться в президенты еще раз она не намерена, но с тех пор как покинула страну, регулярно совершает визиты в европейские страны, встречается с мировыми лидерами, среди них – президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.