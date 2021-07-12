Литва официально отказалаcь выдавать Тихановскую властям Беларуси

Тихановская сказала, что вернется в Беларусь, если будет чувствовать себя там в безопасности Фото: ЕРА

По его словам, партнерам из других стран также направили соответствующие документы, но обратной реакции не наблюдается, за исключением гражданки Тихановской. Он официально подтвердил отказ Литвы в ее выдаче и указал на отсутствие мотивировки и правовых оснований.

Швед назвал "преступниками" тех белорусских оппозиционеров, которые сейчас находятся в Литве. Против них в Беларуси возбуждены уголовные дела.

Генпрокурор заявил о "хороших результатах" работы в этом направлении с российскими коллегами.