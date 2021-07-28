Байден встретился с Тихановской

Об этом он сообщил в Twitter.

"Для меня было честью встретиться сегодня утром с госпожой Тихановской в Белом доме. Соединенные Штаты солидарны с Беларусью в ее стремлении к демократии и универсальным правам человека", – написал Байден.

I was honored to meet with @Tsihanouskaya at the White House this morning. The United States stands with the people of Belarus in their quest for democracy and universal human rights. pic.twitter.com/SdR6w4IBNZ — President Biden (@POTUS) July 28, 2021

По словам Тихановской, встреча длилась около 15 минут, сообщает "Голос Америки". В Telegram она написала, что рада встрече с Байденом.

"Президент Байден сказал, что в мире продолжается борьба между автократией и демократией. И вы знаете, что Беларусь в этой борьбе находится на передовой. Поэтому я призвала президента Байдена помочь нам сделать Беларусь успешным примером ненасильственного перехода к демократии. Я выхожу из Белого дома с уверенностью, что голос миллионов белорусов был услышан", – подчеркнула она.

Политик находится в США с визитом уже 10 дней. Тихановская за это время провела ряд встреч, в том числе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, его заместителем Викторией Нуланд и советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.